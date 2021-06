- Nihon Falcom annonce quatre titres de la saga The Legend of Heroes pour l’occident

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 11:35:00 par Julia Bourdin

Un quatuor d’aventures en approche

Une grande spécialité de Nihon Falcom ; sortir ses jeux en occidents des années après leur sortie au Japon. C’est ainsi que le studio nous annonce la sortie en 2022 de The Legend of Heroes: Trails From Zero et en 2023 de The Legend of Heroes: Trails To Azure, The Legend of Heroes: Trails into Rêverie et The Legend of Nayuta : Boundless Trails. De quoi faire frémir les fans de la saga qui auront attendu 12 ans pour que le plus ancien, Trails from Zero, pointe le bout de son nez par chez nous édité par NIS America.Il faudra cependant faire preuve d’un peu de talent pour la langue de Shakespeare, les textes des jeux étant pour l’instant prévus uniquement en anglais.Leurs sorties auront lieu simultanément sur PS4, Nintendo Switch et PC. En attendant, on vous propose de découvrir les bandes-annonces de ces quatre jeux, toujours joliment illustrées par Nihon Falcom.The Legend of Heroes: Trails From Zero - Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, il doit prouver sa valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.Sortie prévue en automne 2022, voix uniquement en japonais.The Legend of Heroes: Trails To Azure - Les Sections Spéciales de Soutien sont de retour avec encore plus de membres et encore plus de cas à régler ! Comment ce groupe hétéroclite va-t-il faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité politique de Crossbell tout en maintenant les bases de leur équipe ?Sortie prévue en 2023, voix uniquement en japonais.The Legend of Heroes: Trails into Rêverie - Trois légendes différentes sont sur le point de débuter ! Déterminez le destin de Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et du mystérieux “C” dans ce chapitre culminant de la série The Legend of Heroes.Sortie prévue en 2023, voix en japonais et en anglais.The Legend of Nayuta : Boundless Trails - Une rencontre fatidique avec la fée Noi aiguille plus tard, Nayuta et ses amis se retrouvent à l’aventure, au-delà des frontières de leur île natale, afin de stopper un sombre complot.Sortie prévue en 2023, voix en japonais et en anglais.