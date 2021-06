Une date de sortie pour Demon Slayer : Hinokami no chronicle

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Nezuko Chaaan !

Après un film superbe c'est maintenant dans un jeu de combat contrôlé par nos petites mains que Tanjiro et ses petits camarades se présentent à nous, et avec de quoi se réjouir. En effet les graphismes sont très plaisants et les combats d'arène semblent dynamiques (qui ne sont pas sans nous rapeller d'ailleurs une série de jeu d'un certain ninja) et de plus les doubleurs officiels sont de la partie !

Pour ceux qui ne conaissent pas cette licence voici un résumé rapide : Dans le Japon de l'ère Taisho (1912-1926) vit Tanjiro, un adolescent, ainé d'une fratrie nombreuse dont le père n'est plus. Parti vendre du charbon pour subvenir aux besoins des siens, il découvre à son retour que sa famille a été massacrée par un démon. L'unique survivante, sa soeur Nezuko a elle même été transformée en démon. Tanjiro deviedra un "pourfendeur" (qui tuent les démons) pour sauver Nezuko et retrouver celui qui a décimé les siens.

A découvrir en vidéo





Les pourfendeurs et leurs éternels ennemis débarqueront dans le jeu Demon Slayer : Hinokami no chronicle, disponible en Europe le 15 octobre sur Steam, PS4/5 et Xbox One/Series. Les précommandes sont d'ailleurs déjà accessibles.