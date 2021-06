Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, nos premières impressions

Publié le Lundi 28 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Red Dingue

Sans même savoir si ça nous intéressait ou si on voulait le publier, Arthur a demandé à sa copine d'écrire un petit truc sur la démo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.A la base, ça part d'un bon sentiment.Le plus surprenant, en fait, c'est de savoir qu'Arthur a une copine. Celui qui est affublé d'un physique de belette anémique et bourrée a en effet rencontré l'âme soeur. Leur amour est né autour de leur passion commune pour les sagas Pokémon et Monster Hunter. Ce qui, entre nous, explique quand même bien des choses.On se demande juste si leurs enfants, s'ils décident d'en faire - et surtout s'ils y arrivent -, seront affublés des mêmes handicaps.En attendant, parce que bon, c'est toujours ça de gagné, oui, on a publié sa preview sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.