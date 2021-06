Kazuya Mishima débarque dans Smash !

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 10:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Smash x Tekken ? Pourquoi pas

Kazuya Mishima débarque le 30 juin sur Super Smash Bros Ultimate, après Street Fighter c'est au tour de Tekken de rejoindre la licence à travers ce personnage emblématique qui sera accompagné d'une sélection de pistes musicales de la série Tekken ainsi que le "Mishima dojo" son arène.

Il sera disponible via le set combattant 10 qui est compris dans le Fighter pass vol. 2 qui contient aussi Min Min de ARMS, Steve et Alex de Minecraft, Séphiroth de FF-VII, Pyra/Mythra de Xénoblade Chronicle 2 ainsi qu'un dernier personnage qui arrivera plus tard. On peut tout de même l'acheter séparement du reste s'il est le seul qui vous intéresse.

Au vu des différences de Gameplay entre Smash Bros et Tekken, il disposera d'une palette de coups différents mais qui resteront tout de même similaires à sa license d'origine.

Céderez vous au démon ?