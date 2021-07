Un nouveau jeu action-aventure annoncé, Dreamreaper : Grey Skies

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Le vrai vagabond ne repasse jamais deux fois par le même endroit

Le studio BeeFlame Studio et son éditeur ManyDev Studio nous annonce la publication de la page Steam de leur futur jeu, Dreamreaper : Grey Skies.De ce que l’on sait pour le moment, l’histoire nous propose d’incarner le Vagabond, un humain coincé dans un cycle éternel de mort et de résurrection, perdant petit à petit sa mémoire et ne se souvenant même plus de son nom et sa fonction. Il rencontre un jour le Patron, une entité gravement blessée mais qui semble très puissante. Les deux en viennent alors à un accord : le Vagabond devient l’hôte du Patron et ils se protègent mutuellement.Le jeu nous invite donc à découvrir ce que donne ce partenariat dans un monde couvert de cendres et en train de s’effriter vers sa fin…Côté gameplay le jeu s’oriente plus vers un genre action-aventure et souhaite proposer des combats à la première personne, « rapides et nerveux ». Le studio indique également que le joueur pourra débloquer de nouvelles compétences au cours du jeu pour diversifier sa tactique et semble vouloir faire de la mort une occasion de modifier les compétences du joueur et chambouler ses habitudes.Le jeu étant prévu pour avril 2022, nous serons surement appelé à vous en reparler plus tard…