Pathfinder : Wrath of the righteous sur console en 2021

Publié le Mardi 29 juin 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bon, à droite ou à gauche ?

Le RPG en vue isométrique arrivera sur consoles d’ici la fin 2021, ce second opus de la licence qui est la suite directe du premier, Pathfinder : Kingmaker sorti en 2018.On a pu apercevoir la forteresse qui sera un élément central du jeu, la Reine nous donne l’ordre de la reprendre quoi qu’il en coûte, les décisions du joueur influenceront le lieu de l’attaque. La voie mythique que nous choisirons ainsi que les décisions prises durant la partie feront évoluer la forteresse en permanence.La version PC via Steam, GOG et Epic sera disponible à compter du 2 septembre 2021, ferez-vous partie de l’aventure ?