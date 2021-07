The Sabotage, un jeu multijoueur semi-coopératif a été annoncé sur Steam

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

BOUM !

Le studio Yeyuna en coopération pour l’édition avec PlayWay S.A. nous annonce son prochain jeu ; The Sabotage. Il est pour l’instant prévu sur Steam uniquement.Son concept se rapproche des jeux de trahison très populaire en ce moment ; un groupe de mineurs cherche de l’or et doit donc explorer et creuser des tunnels. Parmi eux se cache un saboteur qui doit les en empêcher à l’aide de tous les moyens à sa disposition comme voler et saboter l’équipement ou encore faire exploser les tunnels.Si au bout de 10 minutes les mineurs n’ont pas trouvé d’or, ils perdent la partie.Ce jeu qui se veut comme un bon petit jeu entre potes n’a pas encore de date de sortie officielle et nous en reparlerons donc surement plus tard dans l’année.