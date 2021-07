- Youtubers Life 2 nous dévoile une vidéo de gameplay

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Pour enfin vivre votre destin d’influenceur

Raiser Games et U-PLAY Online nous dévoilent pour la première fois une partie du gameplay de Youtubers Life 2 dans une vidéo de 8 minutes.Celle-ci nous montre d’abord la création de personnage bien plus avancée que dans le premier jeu et la possibilité de décorer sa demeure d’une façon similaire à Animal Crossing. Puis pour la première fois nous aurons la possibilité d’explorer la ville au-delà de notre chambre à dos de notre fidèle trottinette électrique, de faire des emplettes et de nouer des relations avec les habitants.Le streaming sera un mini-jeu à choix chronométré où vous devrez satisfaire la plus grande audience possible ce qui, ma foi, semble aussi drôle que réaliste. Les prises de parole publiques seront quant à elles un mini jeu de rythme. Ensuite vous pourrez monter vos vidéos et y rajouter des effets pour obtenir des bonus.Vous pourrez également personnaliser votre drone de compagnie et le modifier pour qu’il puisse, entre autres, s’adapter et vous filmer dans toutes sortes d’environnement. On a peu d’informations sur l’utilité de cette fonction pour le moment.Si franchement le premier était déjà très drôle bien que répétitif celui là semble pousser l’idée à fond et moi ca me tente bien.Le jeu est prévu plus tard cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et le studio a annoncé dans son communiqué de presse que d’autres nouvelles sur le gameplay arriveront d’ici là.