- Paint the Town Red : Du Minecraft en gore

Le jeu aura su s'améliorer passant de simple jeu de baston en Early Access à un produit contenant divers scenarii assez intéressants et possédant une grande capacité de customisation avec plus de 200 armes. Les joueurs PC peuvent même créer leur propres niveaux avec plus de 8000 objets disponibles, des packs de textures et de musiques. De plus les joueurs PC ont un exclusif mode coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs pour aller ensanglanter leur écran ensemble.Les fans de jeux gores et funs seront surement intéressés par ce produit qui sera disponible le jeudi 29 juillet 2021.