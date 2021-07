(TEST) Opération Tango (PS4, PS5, PC)

Publié le Mercredi 30 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Opération Séduction

Parmi ses connaissances un peu bizarres, un peu en marge de la société, Vincent a un pote d'enfance, Steven, avec qui il partage plusieurs passions.Le jeu vidéo, d'abord. Le fait de faire des vidéos à la con, complètement nulles, donc totalement indispensables ( abonnez-vous pour avoir les tests en avant-première ! ). Et la danse de salon. Notamment le tango.Petite précision : Steven et Vincent adorent le tango, mais uniquement quand ils le dansent tous les deux. Il se dégage de leur duo, disent-ils, un érotisme rarement atteint dans la danse.Pour regrouper leurs 3 passions ensemble, on leur a filé le test du jeu Operation Tango à faire. Un jeu en coop, justement. Et ça leur a plu. La preuve.