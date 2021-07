Sky : Children of Light est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

I’m gonna flyyy…

Thatgamecompany, le studio a l’origine de Journey et Flower, a annoncé que son jeu Sky : Children of Light, sorti sur iOs en 2019 et Android en 2020, est à présent disponible en free-to-play sur Switch via le Nintendo e-shop Il sera possible de jouer en cross-play jusqu’à 8 joueurs et, pour ceux qui jouaient sur mobile mais qui souhaitent passer sur Switch le studio déclare que c’est possible en reliant leur compte « Sky » et leur compte Nintendo depuis leur téléphone…Le premier arc narratif (sur neuf aujourd’hui au total) sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch.Pour cette sortie le studio propose un nouveau Starter Pack à 30 € qui comprend deux capes, une flûte en forme de vaisseau, une nouvelle coiffure, 75 bougies et une surprise supplémentaire.De plus, le studio annonce la première collaboration pour le jeu avec le Petit Prince qui rajoutera une nouvelle zone à explorer « le Désert des Etoiles » et une nouvelle trame narrative associée. La nouvelle saison contenant cette collaboration sera lancée le 6 juillet.