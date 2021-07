Jeux PlayStation Plus du mois de juillet

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Ils feront un bel ajout à votre collection

Les abonnés du service PlayStation Plus pourront obtenir à partir du 6 juillet et jusqu’au 2 août les jeux A Plague Tale : Innocence (Sur PS5 uniquement !), Call Of Duty : Black Ops 4, ainsi que WWE 2K Battlegrounds.Pour ceux qui ne les connaissent pas voici le résumé des trois jeux :Vivez le récit d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’histoire. Pourchassés par l’inquisition et cernés par l’avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont devoir apprendre à se connaître et à compter l’un sur l’autre.Pour celui-ci vous pouvez compter sur notre test si vous voulez en apprendre plus !Participez à des combats Multijoueur brutaux, fluides et ancrés au sol. Profitez du plus gros contenu Zombies jamais proposé avec trois aventures complète. Découvrez Blackout, un mode dans lequel l'univers de Black Ops prend vie sous la forme d'une bataille royale colossale.Pour celui-ci aussi vous pouvez compter sur notre test si vous voulez en apprendre plus !Le monde de la WWE est votre champ de bataille. Dépassez toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements interactifs du monde entier avec des capacités spéciales et bonus dans des matchs tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus...Enfin personnellement je suis déçue que A Plague Tale : Innocence ne soit disponible que pour la PS5, c’était le seul de la liste qui m’intéressait vraiment… On verra au moins prochain.