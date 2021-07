World of Warcraft : Les Chaînes de la Domination désormait disponibles

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Où y'a de la chaîne, y'a parfois du plaisir...







L'extention Shadowlands va connaître une mise à jour qui devrait ravir les fans de la licence.Elle comprend une nouvelle zone "Korthia" contenant des quêtes inédites et des secrets que découvriront les joueurs que le Geôlier a attiré dans cette nouvelle zone. Un nouveau raid nommé Sanctum de la Domination est disponible, les joueurs auront fort à faire puisqu'il faudra vaincre 10 boss avant de confronter la Dame Noire en personne : Sylvanas Coursevent.Un nouveau méga donjon "Tazavesh", le marché dissimulé est également de la partie. Dans ce bazar tenu par de mytérieux marchands, marchandises exotiques, créatures surprenantes et négociants pourront être croisés. Les joueurs pourront s'en donner à coeur joie dans un énorme casse pour dérober de puissants artéfacts d'Azeroth.Arrive également le vol en Ombreterre qui en réjouira plus d'un : bientôt il sera possible pour les joueurs de voler dans les quatre zones des congrégations du Bastion, de Sylvarden, Revendreth et Maldraxxus.Et c'est pas fini ! Les joueurs auront encore bien des choses à faire comme la saison 2 des donjons mythiques (accompagnés d'un nouvel affixe, Domination) et de JcJ de Shadowlands, explorer les mises à jour pour la tour des Damnés, Tourment et obtenir macottes, montures, armures ornementales et hauts faits inédits.Bref de quoi vous occuper un bon moment.