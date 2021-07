The Last Oricru dévoile un premier aperçu de son gameplay

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Et un nouveau jeu du trône commence

The Last Oricru est un action RPG qui nous embarque dans un monde médiéval fantastique nommé Wardenia où l'on incarnera Silver qui se réveille dans une chambre cryogénique après avoir échoué quelques annés auparavant sur cette planète. Celle-ci est au beau milieu d'une guerre civile pour le contrôle de la planète. Des combats difficiles attendent les joueurs qui devront combattre pour différentes factions, avec la possibilié de les trahir, et ainsi changer le futur.Découvrez également les divers secrets qu'abrite cette planète, quel fardeau et quel rôle seront incombés à Silver dans cette guerre politique. Sachant que chaque action détermine l'issue de cette histoire, on peut attendre beaucoup de ce futur jeu qui devrait voir le jour en 2022.