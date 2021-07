Anna's Quest, le conte de fées satirique est désormais disponible sur consoles

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Et paf la sorcière !

Daedalic Entertainement nous annonce que son point & click, à l’origine sur PC, est désormais disponible sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch pour 19,99 €.Le jeu dessiné à la main nous propose des énigmes et un univers inspiré par les Frères Grimm. Le conte de fées satirique suit l’histoire d’Anna qui est capturée par la méchante sorcière alors qu’elle essayait d’aider son grand-père malade. A l’aide de ses pouvoirs télékinésiques et des alliés étranges issus des contes de fées elle tente de s’échapper et de trouver un remède. Elle obtiendra notamment l’aide d’un renard louche et pactisera même avec le diable au cours de son aventure.Une aventure alléchante pour les fans de contes, d’énigmes et d’humour parfois noir… Tout ce que j'aime, en somme !