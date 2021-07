Secret Agent HD : vieux jeu, nouvelle version

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Déjà 30 ans...

Ce remaster d'un jeu de puzzles plateformes vieux de 30 ans arrive et pas les mains vides !En effet l'original jeu indé d'Apogee ("Max Payne", "Duke Nukem", "Commander Keen" ou encore "Prey") va connaître une suite à l'histoire de l'élégant agent 006. Apogee Entertainment ayant décidé de créer non pas une, ni deux, ni trois mais quatre toutes nouvelles histoires et donc aventures à faire.Entreprendre 16 missions inédites, en affrontant 7 nouveaux types d'ennemis et sous de nouvelles musiques ? Que demande le peuple ?On peut également télécharger de nouveaux niveaux et créer des challenges pour ses amis avec Steam Workshop.Avec les efforts fournis on espère que cette licence pourra connaître un renouveau.