Gamedec, un RPG isométrique, nous présente son gameplay

Publié le Jeudi 1 juillet 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Où sont mes dés 20 !?

En attendant la sortie de son jeu sur PC le 16 septembre, Anshar Studios nous en dit un peu plus sur Gamedec…La ville de Warsaw au 22ème siècle, la vie a bien changé, le concept de ce qui est vrai aussi. En effet les mondes virtuels se sont développés à un tel point que les mondes réels et artificiels se mélangent… Cela a entrainé beaucoup de problèmes sociaux et surtout de criminalité et complots. Vous allez incarner un gamedec, un spécialiste qui règle des problèmes bien réels dans des mondes virtuels.L’ambition principale du jeu est de donner au joueur autant de liberté d’action que dans un RPG papier comme par les possibilités d'agir face à une situation ; discrètement, en force, socialement ou encore pas du tout. Le jeu doit s’adapter à vos choix sans faire le moindre commentaire à propos de celui-ci. Cependant le studio avertit qu’il y aura des conséquences, celles-ci pourront, comme dans la vraie vie, être immédiates, à long-terme ou ressurgir à un moment inattendu…On a devant nous un concept ambitieux, je n’ai aucune idée de ce qu’ils vont faire pour réussir à tenir leurs promesses ou même s’ils vont pouvoir les tenir… En tout cas, en tant que maitre du jeu à mes heures perdues, l’intention me plait beaucoup et nous aurons la réponse à toutes ces questions le 16 septembre.