Ghost of Tsushima Director’s cut : Date de sortie annoncée pour la PS4 et la PS5

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

De nouveau en hakama

La Director’s cut du jeu développé par Sucker Punch Productions et édité par Sony sortira le 20 Aout. Au programme, en plus de tout le contenu sorti à ce jour, une aventure inédite qui se passera sur l’ile d’Iki au sud-est de Tsushima ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo et l’accessibilité.Les joueurs qui opteront pour la version PS5 auront aussi et de la prise en charge de fonctionnalités de la PS5 comme la DualSense et des améliorations de l’Audio 3D.Il sera également possible de passer de l’édition standard sur PS4 à la director’s cut sur la même console ou sur la PS5 pour reprendre votre aventure.Enfin ceux qui précommanderont sur le PS Store pourront jouer à la director’s cut avant la sortie du jeu, toutefois la nouvelle aventure ne sera disponible que le 20 août.