Dying Light 2 : Techland nous couvre de nouvelles

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Tout, tout, vous saurez tout sur les zombies

Techland a dévoilé l’épisode 2 de Dying 2 Know , sa web-série qui fait office de teaser pour Dying Light 2.Le trailer de gameplay dans cet épisode nous en apprend plus sur les différentes espèces d’Infectés dont le Revenant, ainsi que sur leur processus de transformation. Au cours de l’épisode le studio a montré certaines techniques qui lui ont permis de rendre la nuit aussi effrayante ; on a donc eu droit à une découverte des coulisses de la Motion Capture et de la réalisation sonore…Techland a également révélé un partenariat avec David Belle, un des pères du parkour, qui aurait participé activement à la conception du jeu mais aussi prêté sa voix à un personnage clef. On peut donc s’attendre à de belles prouesses physiques de la part de nos personnages…Un autre partenariat a été conclu avec Dynamite Entertainement pour la création d’une bande-dessinée Dying Light nommée « Banshee : I am the cure ». Voilà qui, je pense, devrait faire plaisir à Cedric. Elle sera disponible plus tard dans l’année à la vente mais pour les impatients elle est disponible gratuitement en version numérique sur TechlandGG.com jusqu’au 15 juillet.Moins important mais rigolo quand même, Techland a lancé le test « Quel type de monstre êtes-vous ? » pour découvrir quel infecté vous seriez dans le monde de Dying Light. D’après le studio le site a déjà été visité par 10 000 000 joueurs.Et enfin pour terminer en beauté, les précommandes sont ouvertes sur le site ! Deux éditions au détail sont disponibles, Standard et Deluxe, ainsi que trois éditions numériques : Standard, Deluxe et Ultimate. Toutes les précommandes seront accompagnées d'un pack de rechargement numérique exclusif, comprenant une tenue, une arme et un skin de parapente uniques.Alors prêts pour la sortie le 7 décembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series ?