Le RPG d’Action Dreamscaper officialise une date de sortie

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Une bataille sans trêve

Dreamscaper, un RPG d’Action surréaliste avec éléments de roguelite, sortira de son accès anticipé avec une semaine d’avance, le 5 août sur Nintendo Switch et PC.La version 1.0 contiendra de nouveaux boss, de nouveaux niveaux mais également plus d’histoire et quelques autres surprises.Le jeu nous propose de plonger dans le subconscient de Cassidy, une femme ayant des difficultés à dormir à cause des donjons tordus qui se forment dans son esprit à chaque fois qu’elle pose la tête sur l’oreiller. On vous propose ici de combattre des créatures de cauchemar en explorant les environnements changeants crées par son passé troublé… Pour cela vous aurez le droit à des centaines d’armes et des capacités basées sur les rêves lucides.Voilà donc un environnement qui promet des choses intéressantes en termes de gameplay et de narration ainsi que des décors surprenants… Nous vous en reparlerons sûrement plus en détails après le 5 août.