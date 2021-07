Trackmania : Les 1 an c'est maintenant

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

3, 2, 1... Partez !

Ubisoft célèbre le premier anniversaire de Trackmania avec l'annoncement d'une nouvelle saison estivale qui est accessible gratuitement. Le jeu a connu des améliorations avec du nouveau contenu et plusieurs activités comme par exemple le Royal mode et les modes de Matchmaking Classés. Cette année la communauté du jeu aura créé plus de 132 000 circuits customisées et battus 61 millions de records, ce qui est assez impressionant.Les joueurs peuvent maintenant rouler sur 25 nouveaux circuits et essayer de remporter 100 médailles. Les nouvelles cartes, dont la difficulté va crescendo, intègrent des pièges d'eau plutôt sournois pour pimenter les courses. Les joueurs devront se surpasser à travers les nouveaux terrains pour terrasser la concurrence.Pour célébrer tout ça les joueurs ont 20% de réduction sur l'édition Club 1 ans et 25% sur l'édition Club 3 ans qui est uniquement accessible sur le store d'Ubisoft du 1 au 31 juillet.Trackmania va abriter le dernier round de son plus prestigieux évènement, la Trackmania World Cup qui se déroulera le 4 juillet. Tous les joueurs sont invités le 17 juillet pour participer à la Trackmania ZeratoR Cup qui se jouera en équipe de 3 joueurs.