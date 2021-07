Fire Tonight, un jeu de puzzle narratif débarque le 12 août sur Switch et PC

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Le non-respect du couvre-feu

Le studio Reptoid Blaze et l’éditeur Way Down Deep nous annonce le jeu de puzzle narratif pour le 12 août sur PC et Switch qui nous propose de suivre la nuit d’un couple qui essaie de se rejoindre dans une ville en proie aux flammes.En 1990 les téléphones portables font encore partie de l’imaginaire futuriste. C’est ainsi que Maya doit traverser la dangereuse ville pour rejoindre Devin chez lui. Vous devrez résoudre les puzzles environnementaux basés sur la lumière afin de lui permettre d’éviter les flammes et les barrages de police. Du côté de Devin vous pourrez revivre les moments clefs de leur amour et devrez l’aider à rester sain d’esprit alors qu’il meurt d’inquiétude pour Maya.En conclusion, j’ai hâte de découvrir ce qu’ils vont faire avec des puzzles basés sur la lumière et je pense que ca va pas être mal.