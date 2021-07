- RiMS Racing, le jeu de courses de motos, nous dévoile un nouveau trailer

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Sur les chapeaux de roue

Nacon et RaceWard Studio nous dévoile de nouvelles images de gameplay pour sa simulation de courses de motos.Cette fois-ci le trailer nous embarque sur le circuit japonais de Suzuka, l’un des 10 circuits officiels du jeu. Ce dernier est bien connu des amateurs pour sa forme atypique en huit et on nous le dévoile à bord de la Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019, une des 8 grandes motos disponibles dans le jeu.Avec une grande volonté de réalisme, RaceWard a ainsi reproduit 8 des motos les plus rapides du monde qu’il vous faudra entretenir et faire évoluer à travers le jeu, souhaitant mêler précision de la mécanique et plaisir de pilotage. Au programme, Kawasaki Ninja ZX10-RR, Aprilia RSV4 1100 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 R, Honda CBR1000RR ABS, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSX-R1000R et Yamaha YZF-R1.On vous donne d’ailleurs plus d’informations sur la campagne qui proposera 70 événements par saison, de quoi ne pas vous ennuyer…Bref, tout cela va ravir les fans de belles mécaniques et de vrombissement dans les oreilles et leur faire attendre la sortie le 19 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et même sur Switch… Mais pour ma part j’préfère la Formule 1.