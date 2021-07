- Les remasters de Final Fantasy I, II et III nous confirment leur date de sortie

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

A la sauce à l’ancienne

Des personnages et décors redessinés en pixel art 2D par Kazuko Shibuya, l'artiste originale. L’adorable petit sorcier, évidemment le meilleur personnage de la série, est enfin de retour.

Des bandes originales réarrangées sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Un gameplay amélioré prenant en charge les manettes et les commandes tactiles, et proposant une interface utilisateur modernisée et des options de combat automatique notamment. Ce qui n’est pas du luxe.

Une immersion qui se veut plus profonde dans le monde avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations, le lecteur de musique et la possibilité de sauvegarder à tout moment.

Square Enix a annoncé aujourd'hui que Final Fantasy I, II et III remasterisés seraient disponibles sur Steam et sur mobile le 28 juillet. Les joueurs pourront, je l’espère, apprécier quelques améliorations, comme :A noter que si vous précommandez sur Steam, vous obtiendrez des musiques et des fonds d'écran exclusifs ainsi que 20% de réduction ce qui est appréciable si vous comptiez les acheter de toute façon.Même si je ne suis pas une grande fan de la série, que FF XV a bien contribué à me faire détester, je dois reconnaitre qu’ils ont l’air de faire ces remasters proprement ce qui devrait faire plaisir aux fans et aux jeunes joueurs qui n’ont pas eu l’occasion de jouer à ces premiers opus au ton très différent des jeux les plus récents.