- Rubika : Présentation officielle des projets de fin d’études de l'école de jeux vidéo

Publié le Vendredi 2 juillet 2021 à 12:15:00 par Julia Bourdin

Une aventure s’achève, une autre commence

Pasta Madre , un TPS à l’ambiance italienne. Un gangster aux spaghettis proposé sur PC et consoles

Leapshot , un jeu de sport compétitif jouable en 3 v 3

Plushies , un jeu dans lequel vous incarnez une adorable peluche qui combat des envahisseurs

Brume , un jeu typé MOBA en 3 v 3

Jivana , un jeu qui vous propose d’incarner Aélis, l’éclaireuse d’un convoi poursuivi par un cataclysme

Live Adventure , qui nous propose d’incarner en même temps deux frères et dont il faudra utiliser les synergies pour résoudre les énigmes

Swift , un jeu multijoueur compétitif en 3 v 3 de capture de drapeau

C’est un exercice à la fois difficile et amusant que me propose Cedric ici, Rubika étant l'école dans laquelle j'étudie et il enseigne...Comme chaque année la filière Jeux Vidéo de la grande école produit des jeux de fin de cycle. La présentation officielle de ces projets de fin d’études a eu lieu cette semaine devant un jury de 27 professionnels (en provenance de studios tels qu’Asobo, Gameloft, Ankama… mais aussi le YouTuber Cyprien, au grand étonnement des étudiants) sur le campus de RUBIKA à Valenciennes.Cette année 7 groupes et donc 7 jeux furent de la partie :On constate que l’explosion du multijoueur compétitif a aussi marqué les étudiants avec 3 jeux du genre. D’après les bruits de couloir, jamais il n’y en a eu autant une même année. Le reste des projets est un peu plus varié et offre son lot d’expériences intéressantes… Je trouve qu’il y a encore du vrai bon travail cette année et je vous propose d’aller consulter l’article de Rubika et surtout le très bel artbook pour en apprendre un peu plus sur les équipes dont, j’espère, certains membres apparaitront dans de beaux projets dans les années à venir…