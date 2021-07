Hearthstone : Unis à Hurlevent arrive le 3 août

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bienvenue dans World of Hearthstone

A partir d'aujourd'hui, sont disponibles en préachat les mégapack et pack "Unis à Hurlevent", la nouvelle extension du jeu de cartes numériques à succès de Blizzard, qui compte désormais plus de 130 millions de joueurs dans le monde.Comme son nom l'indique, c'est dans la ville emblématique de World of Warcraft que débarquent les nouveaux héros qui développeront le scénario de l'Année du Griffon.Dans cette extension, toutes les classes pourront bénéficier de cartes "Suites de quêtes" qui permettant de découvrir les origines des nouveaux mercenaires. Les joueurs entameront la partie avec les cartes quêtes en main qui, à la fin de chaque étape, leur rapporteront de puissants effets qui influeront sur le cours de la partie. Une fois la troisième phase de chaque quête terminée, le mercenaire viendra prêter main-forte en prenant la forme d'un serviteur légendaire.Les professions de World of Warcraft arrivent dans Hearthstone sous la forme des "Outils de métier", ils occupent l’emplacement d’arme et donnent accès à des compétences uniques. Les joueurs peuvent aussi ajouter des cartes dotées du mot-clé "Échangeable" à leurs decks. Celles-ci leur octroient de puissants effets bonus situationnels et leur permettent de les échanger contre une autre carte issue de leur deck en moyennant un cristal de mana.Les contenus des packs sont les suivants :Le Mégapack d'Unis à Hurlevent au prix de 79,99 € contient, 80 paquets de cartes Unis à Hurlevent ainsi que 5 paquets de cartes dorées (contenant exclusivement des cartes dorées), deux cartes légendaires dorées aléatoires d'Unis à Hurlevent, le héros alternatif Dame Katrana Prestor, le dos de carte Dame Katrana Prestor, des avantages pour le mode Hearthstone : Champs de Bataille qui dureront jusqu’à la sortie de la prochaine extension et enfin la tavernière Ve’nari pour le mode Hearthstone : Champs de Bataille, disponible en jeu d'ici le 31 août 2021Le pack Unis à Hurlevent est quant à lui au prix de 49,99 euros et contient 60 paquets de cartes de l’extension, deux cartes légendaires aléatoires ainsi que le dos de carte Dame Katrana Prestor.