Red Wings : Aces of the Sky – Baron Edition est disponible sur Switch et PS4

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Et je peux même pas faire de blague sur les Nazis…

Microids Distribution France et Meridiem Games nous annoncent la sortie de l’édition physique de Red Wings : Aces of the Sky - Baron Edition, disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4.Le jeu vous propose d’accompagner le Baron Rouge, célèbre pilote allemand de la Première Guerre Mondiale, dans une de ses histoires mélangeant faits réels et fiction dans un style graphique qui se veut proche de la BD traditionnelle.Vous pourrez choisir entre plus d’une dizaine d’avions historiques mais aussi améliorer vos capacités de pilote via des points à attribuer au fur et à mesure…Le jeu propose également la possibilité de jouer en coop locale.L’édition physique propose quant à elle un boîtier collector, un artbook et un poster exclusif, bref, de quoi enchanter les passionnés. Après tout qu’y a-t-il de plus beau qu’un appareil de la Luftwaffe ?