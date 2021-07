Zelda : Skyward Sword, le portage HD sur Switch nous dévoile ses améliorations de confort

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Ce n’est pas du luxe !

Une aide de Fay optionnelle : Fay apparaissait lors des scènes cinématiques ou lorsqu’elle estimait que son aide était nécessaire dans la version Wii. Elle peut désormais être invoquée manuellement pour donner des conseils ou fournir des tutoriels en cas de besoin. Ca déjà pour une bonne nouvelle, c’est une bonne nouvelle car son petit bip incessant était insupportable. Oui je sais que la batterie de ma télécommande est passée sous les deux barres, non je ne vais pas la changer maintenant, oui ta gueule.

