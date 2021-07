Flying Wild Hog dévoile son nouveau bébé : Space Punks

Publié le Lundi 5 juillet 2021 à 10:55:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Explosif

Ce jeu d'action est un looter-shooter-slasher complètement barré qui prend place dans un monde de sience-fiction assez unique. Les joueurs en quête de gloire et richesse pourront accomplir leur rêve en allant sur des planètes lointaines afin de combattre des obstacles quasi-insurmontables. Et pour encore plus de fun, Space Punks possède un monde vivant en constante évolution, qui ne vous laisseront pas le temps de vous reposer !Le jeu sera disponible en Early Access sur PC à partir du 14 juillet, la bêta sera ouverte pour cet hiver 2021 et la sortie console est prévue cette année.