(TEST) Legend of Mana (PC, PS4, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 12 juillet 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Et la légende fut

Ayant grandi avec Children of Mana, j'avoue être particulièrement intéressé par le sujet et souhaite reprendre à zéro mon expérience sur les jeux de la saga Mana.Aujourd'hui, Yassine nous partage son expérience suret c'est avec une touche de déception que je réalise que ce n'était pas juste mon innocence juvénile qui faisait que je ne comprenais rien au jeu.Cependant, il s'agit d'un remake et donc, par conséquent, uniquement d'un portage sur les consoles actuelles afin de toujours pouvoir apprécier les jeux lorsque nos anciennes plateformes lâchent (oui, je parle de toi ma chère DS qui ne veut plus lancer certains jeux).En bref, allez lire le test si, comme moi, vous êtes curieux de savoir ce qu'il en est !