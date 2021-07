- Demon Slayer : The Hinokami Chronicle nous gratifie d'un trailer de gameplay !

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Souffle de la hype seconde forme...







Nous avons le droit ici à un tout nouveau trailer, présentant du gameplay dans un combat de boss du mode aventure. C'est léger, mais ça dévoile des choses intéressantes. Le 15 Octobre se fait de plus en plus attendre !

Les pourfendeurs et leurs éternels ennemis débarqueront dans le jeu, disponible en Europe le 15 octobre sur Steam, PS4/5 et Xbox One/Series. Les précommandes sont d'ailleurs déjà accessibles.Dans le Japon de l'ère Taisho (1912-1926) vit Tanjiro, un adolescent, ainé d'une fratrie nombreuse dont le père n'est plus. Parti vendre du charbon pour subvenir aux besoins des siens, il découvre à son retour que sa famille a été massacrée par un démon. L'unique survivante, sa soeur Nezuko a elle-même été transformée en démon. Tanjiro deviendra un "pourfendeur" (qui tuent les démons) pour sauver Nezuko et retrouver celui qui a décimé les siens.