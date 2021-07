- Metaloid Origin, le plateformer rétro, est sorti sur PS4

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Allons massacrer du robot extraterrestre !

Originellement développé par Retro Evolution, porté par 7 Ravens et édité par Eastasiasoft,est disponible en dématérialisé sur PS4 pour. Il s’agit de la suite de leur run & gun METAGAL.Dans Metaloid Origin, vous pouvez incarner 3 personnages jouables, 3 androïdes qui défendent leur monde contre l’armée robot de la corporation Lucian. Chacun a ses capacités uniques. Erika peut remplir l’écran de balles enflammées, Zeta utilise la foudre pour frapper vite et fort, tandis que Neva utilise un jet pack pour voler à travers les niveaux et attaquer du dessus.Vous aurez à traverser 9 biomes assez variés (forêts, déserts, grottes) pour stopper les envahisseurs avant qu’ils ne drainent les ressources de votre planète.Les ennemis vaincus donneront également du Soulrium qui vous permettra d’acheter des armes et améliorations à tout moment…En conclusion, on a ici ce qui semble être un petit jeu bien sympa pour s’occuper quelques heures à exploser du robot. Ca me fait même pas mal penser à Castlevania d’ailleurs.