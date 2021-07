- Hunt : Showdown, une nouvelle carte disponible en test sur PC

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

The House of the Rising Sun

Une nouvelle carte pour Hunt : Showdown, nommée « DeSalle » est disponible sur les serveurs test PC. Elle arrivera sur PS4, Xbox One et autres serveurs PC plus tard cet été.Cette nouvelle carte est la première depuis trois ans et porte le nombre de cartes disponibles à 3.Celle-ci propose un thème automnal qui se veut inquiétant et, en plus des habituels éléments du jeu, de nouveaux ennemis, les Miner Grunt, feront leur apparition, équipés de casques lumineux qui sont là pour aveugler les joueurs.Cela semble être une grande carte, car celle-ci propose au total 16 zones distinctes issues de la combinaison de deux ruines de villes de l’Ouest Américain. Vous passerez d’ailleurs à travers des environnements montagneux, industriels et agricoles. Voilà de quoi avoir un peu de variété, ce qui ne va pas faire de mal au renouvellement du jeu.Bref, une nouvelle qui fera à coup sûr plaisir aux fans du jeu et c’est vrai qu’elle a l’air cool cette carte…