- Résumé de la WitcherCon

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Un événement sans Jaskier !

CD Projekt Red a discuté de sa volonté d’étendre l’univers de The Witcher et a annoncé le comics stylisé manga The Witcher : Ronin. Celui-ci est inspiré des contes mythologiques japonais et met Geralt dans la peau d’un ronin tueur de monstres sur les traces de Yuki Onna, littéralement la femme des neiges. Un Kickstarter est prévu bientôt pour se procurer l’édition collector.

Spokko, la filiale mobile de CD Projekt était également de la partie pour présenter The Witcher : Monster Slayer, un jeu mobile en réalité augmenté basé sur la localisation. Dans ce dernier, les joueurs sont tous d’apprentis sorceleurs chargés d’éliminer les monstres dans des environnements familiers. Oui, c’est Pokémon GO version Witcher. Ce dernier sortira sur iOs et Android gratuitement le 21 juillet.

En ce qui concerne les incarnations télévisées de Geralt, une partie des acteurs étaient là pour présenter la saison deux de la série, mais aussi l’anime The Witcher : Nightmare of the Wolf. Les dates de sortie des deux ont d’ailleurs été révélées durant la conférence ; le 23 août pour l’anime et le 17 décembre pour la saison deux de la série.

Enfin, le jeu et la série annoncent une collaboration. Plus tard, cette année, seront disponibles les versions next-gen de The Witcher 3 pour PS5, Xbox Series et PC mais aussi des objets bonus sur le thème de la série. Notons que l’upgrade des versions PS4, Xbox One et PC pour les versions next-gen sera gratuite.

Ces, Netflix et CD Projekt Red ont présenté lapour annoncer et discuter de choses autour de la licence The Witcher. L’événement a été séparé en deux streams que vous pouvez retrouver sur YouTube et Twitch, ici et ici . Alors qu’est-ce qu’on en a retenu ?Bref, tout un tas de choses ! Si la suite de la série et l’anime m’intéressait déjà, je dois avouer que le comics à l’ambiance japonaise me tente vraiment bien et pourtant, avant de découvrir cette annonce, je ne savais pas que j’en avais besoin. Cependant, je garde mes réserves pour le moment concernant le jeu mobile, me souvenant du désastre Minecraft Earth.