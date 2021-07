- Rubika Animation : Découvrez les courts-métrages de fin d’études de la promotion 2021

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bluffant

SAUERKRAUT

Réalisateurs :

Andréa MARSZALEK

Hugo GREINER

Maïté DUFOUR

Floraya MARLIN

Alix POIRIER

Camille KREMPP

LA MEUTE

Réalisateurs :

Lou Anne Abdou

Antoine Blossier Gacic

Louise Cottin-Euziol

Charline Hedreville

Agathe Moulin

Victoria Normand

Gabriel Saint-Frison

LONDON’S BURNING



Réalisateurs :

Virginie Marcel

Maxime Ferlin

Romain Gaumont

Clara Loubry

Manon Averseng

Feng Juei Hsu

À L’ARTICLE DE L’AMOUR



Réalisateurs :

Clara Duvert

Margot Chauchoy

Cédric Bagein

Laure Maitrehenry

Mattéo Martinez

Julien Cabezas





OROGENESE



Réalisateurs :

Damien Barthas

Lise Delacroix

Emma Gaillien

Pierre Legargeant

Roland van Hollebeke

Axel Vendrely

ALMOST UNREAL



Réalisateurs :

Eve de Montbrial

Léa Vasselle-Bossy

Margaux Kempff

Grégoire Deranville

Ambre Jacques

Eléonore Chaumont

Alexis Descamps

YALLAH

Réalisateurs :

Nayla NASSAR

Edouard PITULA

Renaud DE SAINT ALBIN

Cécile ADANT

Anaïs SASSATELLI

Candice BEHAGUE

Même si je dispense mon incommensurable savoir (mais si) dans cette école, c’est en qualité de journaliste que j’ai été convié à la présentation des films d’animation de la promotion 2021 de Rubika. Les étudiants de 5ème année, en filière animation, ont présenté leurs réalisations de fin d’étude. Des petits courts-métrages de 6-8 minutes, bichonnés, peaufinés, à grands renforts de semaines à rallonges et de nuits blanches.C’est la première fois que j’assistais à une telle présentation, qui s’est déroulée au MK2 Bibliothèque François Mitterrand. Une salle de ciné, ça reste plus agréable qu’une présentation sur PC ou dans une salle de cours. C’est clair.J’y suis allé, j’avoue, avec une pointe de curiosité, mais sans me faire vraiment d’illusion : après tout, ce ne sont « que » des projets étudiants, donc sans doute pas de quoi se relever la nuit, mais juste histoire de passer un bon petit moment… 7 petits films, réalisés par des groupes de 7-8 étudiants…J’ai été le premier surpris, en fait, de découvrir des courts-métrages d’une telle qualité. Vraiment. J’ai été totalement bluffé. Alors oui, il y a parfois quelques imperfections, ici un petit effet perfectible, là un scénario qui aurait gagné à être plus peaufiné, là encore un sujet qui ne se démarque pas assez de sa source d’inspiration ou même un manque de finition çà et là… Mais rien de très flagrant non plus ou rien de rédhibitoire. Mieux encore : compte tenu du temps pour réaliser leurs films et surtout des conditions dans lesquelles ils ont été produits (n’oublions pas le confinement), la qualité globale est vraiment étonnante.C’est vraiment du très très bon travail. Du très très haut niveau.Dorénavant, ces films vont tourner pendant une année dans les festivals. C’est aussi la raison pour laquelle nous ne pouvons vous les montrer, malheureusement, dans leur intégralité. Aussi parce qu’il arrive que certains d’entre eux soient achetés par des boîtes de production. Parfaitement. C’est dire à quel point ces productions sont de grande qualité.En attendant, on vous dévoilera quand même les trailers de ces courts-métrages. Histoire de vous mettre l’eau à la bouche.Un jeune homme veut demander la main d’une jolie Alsacienne à son père, mais ce dernier est un homme très étrange, effrayant, et maître en choucroute. Le jeune homme, malgré sa maladresse, décide de lui cuisiner une choucroute pour gagner la main de sa belle. Littéralement.Après une journée éprouvante, Marion, une jeune femme d’une vingtaine d’années, raconte son histoire à un policier dans l’espoir de se faire entendre.Selon elle, le responsable fait partie de la Meute.Selon lui, le responsable, c’est elle.En 1977, dans un Londres en ébullition à la veille du Jubilé d’Argent d’Elizabeth II, Ralph, punk, anarchiste et amoureux, se met en tête d’aller voler la Couronne d’Angleterre pour la belle Wendy, quoi qu’il en coûte. Après tout, y a-t-il plus belle preuve d’amour que le symbole de cette monarchie qu’ils rêvent de renverser ?À l’occasion de son anniversaire de mariage, Brigitte tente tout pour rallumer la flamme entre elle et son mari, ancien croquemort. Quand elle découvre que la dernière construction de sa voisine Martha ressemble à un cercueil, Brigitte n’a plus qu’une idée en tête, voler ce cercueil et l’offrir à son mari pour qu’enfin, il la regarde.Avant l’aube, un étrange personnage né du ciel s’écrase dans un désert.Réveillé et vulnérable, il va se démener pour retourner au plus haut point dans le ciel en faisant face à une terre en éveil.Pourtant, dans son ascension effrénée, quelque chose se passe sous ses pas…Obsédé par la perte de sa petite sœur, un vieil homme de ménage créé un monde merveilleux en collage, espérant la faire revenir. Mais lorsqu’il croit la retrouver, son monde parfait vole en éclats…Beyrouth, 1982. Nicolas s’apprête à quitter sa ville natale, rongée par une guerre civile sans fin. C’est alors qu’il croise la route de Naji, un adolescent bien décidé à aller à la piscine, malgré tous les dangers. Tentant de protéger le jeune homme, Nicolas se retrouve entraîné dans une course folle contre la guerre, pour la simple liberté d’aller nager.