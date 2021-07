Le logiciel de Benchmark de FINAL FANTASY XIV: ENDWALKER ainsi que la feuille de route des contenus à venir sont maintenant disponibles !

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 11:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

It's the final countdown !







Juillet, août :

Septembre, octobre :

Novembre et au-delà :

Les joueurs vont pouvoir découvrir des images inédites d'Endwalker avec le lancement du logiciel de benchmark officiel de FINAL FANTASY XIV: Endwalker. Arrivant le, le logiciel de benchmark donne aux joueurs la possibilité de tester la capacité de leur ordinateur à faire tourner FINAL FANTASY XIV avant la sortie de l'extension. Il inclut des zones et des modèles de personnages du jeu.Le logiciel de benchmark propose également un outil de création de personnage mis à jour incluant l'option de créer des personnages masculins de la race Viera, jouable dans Endwalker. Les données de l'apparence des personnages créés dans le logiciel de benchmark peuvent par ailleurs être sauvegardées et réutilisées dans la version finale du jeu.La feuille de route détaillant les contenus à venir pour préparer la sortie d'Endwalker a été dévoilée. Les joueurs sauront patienter avec les contenus et événements suivants en attendant la sortie de la tant attendue quatrième extension :: du, les joueurs peuvent obtenir l'emote spéciale « Mécontentement » en menant à bien des quêtes tout en gagnant des points du Gold Saucer (PGS) supplémentaires en participant aux activités du Gold Saucer.: disponible le, cette mise à jour marquera le début de la 20e saison de The Feast et proposera d'autres modifications de contenu.: cet événement saisonnier sur le thème de l'été reviendra pour une durée limitée à partir du: marquant le 8e anniversaire de la sortie de FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn, la Fête de la Commémoration commencera le: les joueurs seront ravis de retrouver l'événement populaire qui transporte Noctis Lucis Caelum, le héros de FINAL FANTASY XV, dans le monde de Hydaelyn.les joueurs ayant atteint le niveau 50 et terminé la quête de l'épopée principale « L'ultime passe d'armes » peuvent y participer et gagner une myriade de récompenses, y compris la coiffure et la tenue de Noctis, la monture Regalia pour quatre personnes, et plus encore. Les joueurs ayant déjà terminé cette quête pourront la revisiter et accompagner Noctis dans ses aventures.Événement: duet jusqu'à l'ouverture de l'accès anticipé à Endwalker, prévue pour le, les joueurs auront une nouvelle chance de récupérer des mémoquartz allagois inhabituels à échanger contre diverses récompenses.: l'accès anticipé à Endwalker ouvrira leet permettra aux joueurs ayant précommandé le jeu d'entamer leur aventure avant la sortie officielle du jeu, le: d'autres événements saisonniers, comme la Veillée des Saints qui commencera, la Fête des Etoiles enet la Fête de la Transition pour accueillir la, sont prévus pour les mois suivants la sortie d'Endwalker.Avec tout ça, il sera difficile de s'ennuyer.