Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Sans les roulettes

Allez, j'y retourne. On a quelques préparatifs à organiser pour demain ;)

Rendez-vous bientôt pour une autre pause croquis !



Chers admirateurs d'art moderne, soyez les bienvenus pour cette pause croquis.Pendant que le boss se prélasse sous le soleil des tropiques, c'est apparemment à moi que reviens la lourde tâche de devoir gérer Gamalive. Et j'vous avoue que... Bah, j'ai un peu peur de casser le site par accident. Non pas que ce soit prévu ! Mais j'ai juste tendance à trifouiller un peu trop à ce qu'il ne faut pas quand je cherche quelque chose.Comme, par exemple, ce matin, pour mettre une news à la une... Après, mes camarades n'avaient pas l'air plus au courant donc j'ai une roue de secours pour me sortir du pétrin.Disons que j'ai l'impression de faire du vélo sans les roulettes. Sauf que j'ai peur des vélos en fait...Prions pour que le site reste debout jusqu'au retour de Cedric. Je pourrais lui refiler le bébé qu'est Gamalive.