(TEST) Mario Golf : Super Rush (Nintendo Switch)

Publié le Mardi 13 juillet 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Bogey-woogie

Dans la catégorie jeu au "gameplay basé sur une discipline réelle", je vous avouerais que je suis plutôt moto-cross ou quad comme le jeu Pure le proposait en 2008. Plus de boue et plus de bruits de moteur.Alors, quand j'entends parler de Nintendo et sa flopée de jeux Mario sportif, je vous avouerais que ça m'intéresse moyennement de voir un plombier jouer sur un terrain de tennis. Bon, par contre, je peux comprendre que papa et maman acceptent plus facilement de voir leurs enfants participer aux Jeux olympiques que castagner leurs camarades en ligne sur Call Of...Mais il n'empêche que malgré tout ça, j'ai du mal avec les jeux de sport. Les jeux Nintendo en général aussi. J'entends déjà certains de mes collègues qui préparent leurs clubs, je vais donc de ce pas fuir.Du coup, Vincent a testé Mario Golf : Super Rush. Et la critique est plutôt bien fondée. Donc allez la lire !