(TEST) L’Empire d’Ecume T1 : La Fille aux Eclats d’Os, roman de high-fantasy

Publié le Mercredi 14 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Lin, apprentie impératrice et magicienne sur son temps libre

En ce 14 juillet, pas de repos pour Julia et moi qui vous offrons un nouveau volet de la collection de lecture 2021.Ma chère collègue a pris le temps de s'investir pleinement l'esprit dans l'oeuvre d'Andrea Stewart,, premier tome de la saga de l'Empire d'Ecume.Si l'omniprésence de la magie du Seigneur des Anneaux vous plaît et que vous préférez être transporté intégralement dans un univers fantastique, alors c'est que vous aimez la high-fantasy. Et ça tombe bien ! La Fille aux Eclats d'Os est un roman high-fantasy.De plus, ce roman a pris le risque d'avoir de multiples narrateurs, comme l'a fait le Sorceleur, mais sans nous perdre en cours de route, d'après Julia.En bref, la Fille aux Eclats d'Os semble prometteur pour la saga de l'Empire d'Ecume et on attend le prochain tome patiemment.