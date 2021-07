La date de sortie de BLON est annoncée !

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 09:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La hype est là

est un jeu de plateforme 2D rapide et exigeant, à l'univers intégralement en pixel-art. Ici, pas de plombier, ni de princesse... Ni d'humains en fait. Non, ici, vous avez un slime (ou blob) courageux parti à la poursuite de son grand frère. Votre objectif sera de neutraliser votre frère afin de récupérer le trésor familial volé par cet enflaqué.Attrapez les feuilles laissées sur son passage pour reconstruire le nid familial, améliorez vos compétences et déverrouillez de nouveaux personnages qui vous viendront en renfort.Le jeu contient un runner endiablé avec 21 boss, 7 mondes à découvrir, 16 héros différents disponibles, votre propre équipement parmi divers items et des dizaines de compétences pour améliorer votre héros. La sortie deest prévue lesur PC et mobile via Steam et IOS et Google Play.