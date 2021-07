La première bande annonce de ALERTE ROUGE, le nouveau film d'animation Disney et Pixar, est là !

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bon les gars, faut vendre des peluches







Le tout nouveau long métrage d’animation des studios Pixar nous raconte les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère trop protectrice et le chaos de l’adolescence (le fameux...). Mais là où elle est différente, c'est qu'en plus de subir sa puberté, dès que ses émotions prennent le dessus elle se transforme en panda roux géant ! (le pouvoir nul quoi)sortira en, on attendra de nouveaux trailers.