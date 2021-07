Le premier teaser du jeu Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est dévoilé !

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est parti pour Schtroumpfer la tronche de Gargamel !







Le jeu est prévu pour le 26 octobre 2021, il sortira simultanément sur PC, PlayStation4, consoles Xbox One et Nintendo Switch. Par ailleurs, le jeu sera disponible sur PlayStation5 et Xbox Series X | S en 2022

Encore une fois, les Schtroumpfs vont devoir déjouer les plans maléfiques du machiavélique Gargamel ! Celui-ci a mis au point une formule qui donne naissance à une plante maléfique : la. En plus d'être très toxique, cette plante représente une grande menace pour la forêt, mais aussi pour nos petits amis, puisque la Malfeuille sécrète des graines de « Maltrappe » qui peuvent les attirer et les emprisonner dans des cages végétales ! (Gargamel fait fort sur ce coup-là).4 Schtroumpfs pourront être incarnés par nos joueurs : le Schtroumpf costaud, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf cuisinier. Leur but ? Trouver les ingrédients de l’antidote qui leur permettra d’éradiquer la Malfeuille et de guérir les plantes de la forêt.Nos héros pourront compter sur un atout de taille : le Vaporisaschtroumpf (trouvez un autre nom, sinon ça va devenir chiant à répéter), une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, qui leur permet d’affronter les ennemis rencontrés, de soigner les plantes touchées par la Malfeuille, mais aussi de sauter plus haut, de planer ou d’aspirer (le bon item magique OP comme on les aime).