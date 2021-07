Games Operators annoncent leur nouveau jeu : Infection Free Zone et le DLC Last Duty pour 112 Operator !

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ça sent le mort ici !







Il n'y a pas encore de trailer disponible, mais on en a un autre pour vous : celui du DLC "The Last Duty" du jeu 112 Operator, et ça promet !









Mais pourquoi annoncer ça ici ? Car les 2 jeux sont liés, tout simplement. En effet, les joueurs peuvent en apprendre un peu plus sur l'histoire de Infection Free Zone et comment tout a commencé en téléchargeant le DLC 112 Operator Last Duty qui sert d'introduction à l'intrigue !







Dans, le monde entier d'aujourd'hui est cartographié ville par ville et bâtiment par bâtiment. Et ce sera votre terrain de jeu ! Vous pourrez utiliser les données du monde réel d'OpenStreetMap pour choisir n'importe quelle ville que vous modifierez en fonction de vos besoins de survie.Construisez des abris, des centrales électriques ou encore des fermes. Tout ce qui vous permettra de durer le plus longtemps possible, tout en combattant les infectés la nuit et en protégeant votre base des vivants durant la journée.