Lamb présente un teaser pour le festival de Cannes

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Y a de quoi faire un sacré méchoui

Le film, réalisé par Valdimar Johannsson, dévoile un teaser pour sa sélection au festival de Cannes. Le film est actuellement dans la sélection "Un autre regard". Encore un film islandais bizarre comme ils en ont le secret, vous me direz.Au programme, María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né (apparu un soir de tempête effrayante), ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais cela leur réserve une autre surprise…Si ce film était un film d’horreur, le gamin serait probablement l’Antéchrist, mais apparemment, ce n’est pas le cas alors je vous laisserais découvrir tout ça par vous-même…