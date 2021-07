Solasta : Crown of the Magister déploie la mise-à-jour de l’Ensorceleur

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Toujours à la recherche de mes dés 20…

Trois nouvelles sous-classes pour l’Ensorceleur (Lignée Draconique, Manaturge et Enfant de la Faille) avec leurs nouvelles caractéristiques, vêtements et autres cosmétiques ;



Le mode Iron Man qui apporte une difficulté au jeu, les dès pouvant également vous faire perdre ;



De nouveaux environnements pour l’éditeur de donjons, à savoir Forêt, Egouts et Catacombes ;



Les localisations portugais-brésilien et russe pour les sous-titres ;



Mod.io pour GoG et le Microsoft Game Pass, ce qui vise à simplifier vos mods.

