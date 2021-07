Wales annonce la sortie de Nightbook, FMV horreur

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Bouh !

Wales, studio déjà connu pour d’autres FMV, annonce que son prochain jeu,, sortira lesur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et iOs. Bref, sur beaucoup de trucs. Le prix sur Steam est de 12,99 €. Les précommandes sont d’ailleurs déjà ouvertes sur Nintendo Switch et Steam pour lesquelles est faite une remise de 10%.Vous incarnez Loralyn, une traductrice enceinte qui travaille depuis chez elle. Celle-ci est trompée et laisse un démon entrer dans sa vie. Avec son mari loin de la maison et son père incapable de l’aider, Loralyn doit protéger sa famille en prenant des décisions majeures. De nombreux chemins et fins sont, d’après le studio, à découvrir, amenant une certaine rejouabilité.Si je n’aime pas les FMV en général, souvent à cause de la qualité du jeu d’acteur, la dimension horreur de celui-ci a l’air bien géré, ce qui m’incitera peut-être à aller jeter un œil. Si vous êtes fan des deux genres, je pense que vous pouvez foncer.