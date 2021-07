Dread Hunger débarque sur PC cet automne

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

A vos harpons !

Digital Confectionners annonce que son RPG de survie et de trahison en multijoueur,, sortira de son accès anticipé sur Steam cet automne. Le studio envisage cependant déjà des portages sur console.Dread Hunger plonge les joueurs dans un monde sur le thème d'exploration arctique au XIXe siècle. Huit « explorateurs » contrôlés par des joueurs dépendent les uns des autres pour survivre et doivent accomplir diverses tâches (comme faire du feu, chasser, repousser les prédateurs)… Mais deux d'entre eux sont des « esclaves », déterminés à saboter la mission. Pour cela, ils pourront entre autres empoisonner la nourriture, utiliser la magie noire, attirer des animaux ou ultimement leur tirer dessus.Chaque personnage joueur sera unique (capitaine, ingénieur, cuisinier, docteur, etc.) et possédera une capacité passive propre à lui, ainsi que du matériel de départ. Vous pourrez fabriquer de l’équipement supplémentaire grâce aux éléments que vous récupérez. Le jeu disposera d’ailleurs d’un chat vocal intégré pour simplifier la communication et l’immersion.Enfin, il faudra faire face aux cycles jour-nuit, mais aussi aux changements de temps et aux icebergs…Bref, on a là un jeu de trahison qui, malgré son côté classique, promet d’être intéressant grâce à la partie survie qui semble presque plus dominante que la partie trahison finalement. Pour les amateurs du genre, cela va apporter un twist intéressant pour changer un peu des quêtes d’Among Us et je dois admettre que j’aimerais bien en voir quelques parties...