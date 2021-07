Glitchpunk, jeu d’action, lance bientôt son early access sur Steam !

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Des flingues, des voitures, du cyberpunk ! Que demande le peuple ?

Un jeu en vue du dessus qui se veut brutal avec un arsenal massif ;



Un système de piratage permettant aux joueurs de contrôler l'esprit des piétons et divers appareils ;



La possibilité d’améliorer votre corps pour obtenir de nouvelles capacités ;



Tout un tas de véhicules, des trains aux tanks ;



Un système de police, avec 10 niveaux d’alerte à votre encontre, il parait que vous pourrez vous faire courser ;



12 gangs avec leurs propres histoires, quêtes et cultures ;



Quatre villes différentes, des vestiges désertiques des États-Unis à la Russie soviétique cyberpunk dans un hiver nucléaire, charmant donc ;



Une histoire qui se veut mature avec plusieurs fins.

Développé par Dark Lord et édité par Daedalic Entertainment,lancera son early access le. Il s’agit d’un jeu d’action cyberpunk en vue du dessus dans lequel on vous propose de vous battre, de conduire, de voler ou encore de vous infiltrer.En plus de faire exploser des trucs, le jeu ambitionne aussi de parler de transhumanisme, de xénophobie et de religion, ce qui est tout un programme !Dans Glitchpunk, vous incarnez un androïde, porteur d’un “glitch”, qui va à l'encontre de sa propre programmation et défie les gouvernements tyranniques et les mégacorporations dans un futur proche dystopique. Du très cyberpunk donc.Voici quelques-unes des caractéristiques principales qu'on nous propose :L'accès anticipé de Glitchpunk sera lancé avec deux villes - Outpost Texas et New Baltia - et deux autres villes - Neo Tokyo et Moscou - seront ajoutées au cours de l'accès anticipé. Chaque ville possède ses propres gangs et personnages, tout en poursuivant l'histoire du protagoniste. Une feuille de route détaillée nous sera fournie au début de l’accès anticipé…Bref, ça a l’air plutôt sympathique et défouloir, mais ne jugeons pas un livre à sa couverture et attendons l’early access pour voir de quoi il retourne !