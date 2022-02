- PlayWay sort les démos de ses jeux de simulation et de gestion

Publié le Mardi 22 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un petit jeu sur les autopsies, ça vous tente ?

A l'occasion du Steam Next Fest, festival sur Steam qui permet de tester les jeux grâce à de nombreuses démos, mais aussi de les découvrir via des let's play ou de discuter avec les développeurs, l'éditeur Playway a mis en lumière certains de ses futurs jeux.Ainsi, vous pourrez découvrir les démos de :Un jeu de construction et de gestion se déroulant durant l'Egypte antique.Incarnez un voleur et dérobez des objets de valeur dans des maisons protégées par des systèmes d'alarme, des chiens ou même lorsque les propriétaires sont là.Apprenez à découper des cadavres et faire des tests dessus pour découvrir les causes de la mort.Vous allez devoir construire et gérer un café.Achetez et remettez à neuf des stades. Petits au début, puis de plus en plus grands et demandant de nouveaux matériels et de nouveaux savoirs-faire.Après la Seconde Guerre Mondiale, le temps est à la reconstruction. A vous de jouer.Construisez une maison des fondations aux finitions...Dans ce jeu de gestion et de construction, vous allez devoir développer un petit village jusqu'à le faire devenir une ville incontournable de l'Empire Chinois... jusqu'à devenir Empereur à votre tour ?Construisez et gérez votre propre ville dans un monde post-apocalyptique.