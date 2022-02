Voice of Cards : The Forsaken Maiden est disponible

Publié le Mardi 22 février 2022 à 10:30:00 par Vincent Cordovado

Ah mais fichtre, je viens de constater que nous avions oublié de vous annoncer que Voice of Cards : The Forsaken Maden, était disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch, depuis le 17 février.Pour rappel, pas de panique à avoir pour ceux qui n'ont pas fait le sympathique premier opus , les deux volets sont indépendants. Ils partagent uniquement leur manière de conter l'histoire, à l'aide d'un jeu de cartes. Le jeu se déroule sur un archipel protégé par les Prêtresses depuis plusieurs siècles. Le jour où il est menacé d'être détruit, des héros vont se dresser pour sauver les habitants. Vous allez faire équipe avec Ava, une jeune fille ayant raté sa formation de Prêtresse.Pour rappel, Voice of Cards est la nouvelle franchise développée par Taro Yoko. Mais siiiii, le monsieur derrière NieR Replicant et NieR Automata On a hâte de pouvoir le tester.